Творческие ипостаси Максуда Ибрагимбекова: к 90-летию со дня рождения

11 мая исполняется 90 лет со дня рождения прозаика, драматурга и сценариста Максуда Ибрагимбекова. Когда были опубликованы его первые рассказы, в каких театрах ставили его пьесы, какие фильмы снимали по его сценариям, какими наградами отмечен писатель, где в Баку находится Центр творчества Максуда Ибрагимбекова?

Как выпускник Политеха стал членом Союза писателей СССР?

Максуд Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку. В 1955-1960 году он учился на строительном факультете Азербайджанского государственного политехнического института. Окончив вуз, Ибрагимбеков начал работать инженером-строителем, тогда же были опубликованы его первые рассказы. К прозаику быстро пришел успех, и в 1965-м он был принят в Союз писателей СССР. В 1964-1971 годах Ибрагимбеков был собственным корреспондентом Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию в Азербайджане и по-прежнему много печатался.

Ибрагимбеков — писатель и драматург

Повести и рассказы Ибрагимбекова выходили отдельными изданиями, публиковались в "Дружбе народов", "Новом мире", "Юности", "Литературной газете", "Литературном Азербайджане", других журналах и газетах. Среди самых известных произведений — повести "Фисташковое дерево", "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами", "История с благополучным концом", рассказы "1001-я ночь войны" и "Уютное место в сквере".

Премьера первой пьесы Ибрагимбекова "Мезозойская история" о нефтяниках состоялась 23 февраля 1976 года в Малом театре. Ее поставил главный режиссер театра Борис Равенских, роли в спектакле исполняли Игорь Ильинский, Александр Потапов, Алексей Локтев, Валерий Носик. Музыку написал Полад Бюльбюль оглы, а оформил "Мезозойскую историю" Владимир Ворошилов — создатель знаменитой телеигры "Что? Где? Когда?" был еще и известным театральным художником. В Баку пьесу поставил главный режиссер Азербайджанского государственного академического драматического театра Тофик Кязимов, потом она шла во многих других театрах, а на киностудии "Азербайджанфильм" сняли картину, сценарий которой написал сам Ибрагимбеков.

В 1978 году художественный руководитель Ленинградского ТЮЗа Зиновий Корогодский поставил его пьесу "За все хорошее — смерть", главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Александр Шаровский ставил пьесы "Нефтяной бум улыбается всем" и "Роллс-ройс Ее Величества", спектакль по роману "И приходила женщина...", а на сцене театра ÜNS состоялась премьера пьесы "Ресторан "Финал"".

В 1976-м Ибрагимбеков получил Государственную премию Азербайджана, через три года стал заслуженным деятелем искусств, а в 1998-м — народным писателем Азербайджана.

Ибрагимбеков — киносценарист и режиссер

Кинематографическое образование Ибрагимбеков получил на Высших сценарных и Высших режиссерских курсах в Москве. По его сценариям на разных киностудиях поставлены десятки фильмов. Первый — "Последняя ночь детства" — режиссер Ариф Бабаев снял в 1968 году на "Азербайджанфильме". На следующий год Гасан Сеидбейли поставил военную драму "Я помню тебя, учитель" (другое ее название "Наш учитель Джабиш"), а в 1971-м на экраны вышел фильм Эльдара Кулиева "Главное интервью".

Сценарий Ибрагимбекова для своего полнометражного режиссерского дебюта выбрала Ирина Тарковская. Премьера семейной драмы "Пусть он останется с нами", снятой на киностудии имени Горького, состоялась в январе 1975 года. А в марте следующего года в прокате появился приключенческий фильм "Тайна горного подземелья", поставленный Львом Мирским тоже на киностудии имени Горького. Мелодраму "Кто поедет в Трускавец" с Александром Кайдановским, Маргаритой Тереховой и Николаем Гринько в главных ролях Валерий Ахадов снял на "Таджикфильме".

В 1977 году Ибрагимбеков дебютировал как режиссер. На "Азербайджантелефильме" он по своему сценарию поставил приключенческую картину "Скажи, что любишь меня!". Сценарий своего второго фильма — музыкальной мелодрамы "Прерванная серенада" — кинодраматург написал для специально для Муслима Магомаева. В этой картине популярный певец дебютировал как киноактер, а также выступил в качестве композитора, автора и исполнителя песен. "Прерванная серенада" снималась на "Азербайджанфильме" и вышла на экраны в июле 1979 года.

В 1988-м Джахангир Мехтиев поставил ироническую комедию "Мужчина для молодой женщины", а в 1996 году еще одну киноверсию этого сценария Ибрагимбекова представил его сын, режиссер Мурад Ибрагимбеков. Свой фильм он снял в России с участием Регимантаса Адомайтиса, Ларисы Удовиченко, Валентины Талызиной, Алексея Жаркова, Леонида Куравлева. Картина получила призы на кинофестивалях, а Михаил Глузский был отмечен Национальной кинопремией "Ника" в номинации "Лучшая роль второго плана".

А первая совместная работа Максуда и Мурада Ибрагимбековых появилась еще раньше: в криминальной комедии "Вальс золотых тельцов" 1992 года снимались Алексей Жарков, Лариса Удовиченко, Владимир Стеклов, Валерий Золотухин и другие популярные артисты. В 2009-м Мурад Ибрагимбеков снова обратился к творчеству отца: главные роли в драме "И не было лучше брата" исполнили Сергей Пускепалис, Евгений Цыганов, Нино Нинидзе и Тимур Бадалбейли. Премьера состоялась в июле 2011-го на международном кинофестивале в Карловых Варах, в России фильм впервые показали в декабре того же года, а в Баку — в сентябре 2012-го.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ибрагимбеков — общественный деятель

В течение 25 лет — с 1985-го по 2010 год — Ибрагимбеков был депутатом парламента Азербайджана. Также он являлся председателем Национального комитета мира, президентом общества "Азербайджан — Россия", почетным сенатором штата Луизиана. В 1984 году писатель получил орден Трудового Красного Знамени, также он был награжден азербайджанскими орденами "Шохрат" ("Слава"), "Истиглал" ("Независимость"), "Шараф" ("Честь") и российским орденом Дружбы, а в 2012 году стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества".

Ибрагимбеков скончался 22 марта 2016 года, он похоронен на Первой Аллее почетного захоронения в Баку.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Где находится Центр творчества Максуда Ибрагимбекова?

У двухэтажного здания в старинной части Баку — Ичеришехер, где располагается Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, интересная история. Известный архитектор Зивербек Ахмедбеков построил его в 1914 году для нефтепромышленника Алекпера Мешадибекова, деда писателя по материнской линии. После революции особняк стал частью жилого фонда города, в конце 1970-х его передали Комитету защиты мира, а через несколько лет Ибрагимбекову предложили возглавить эту организацию.

Когда меня привезли к дому моего деда, где родилась моя мама, я был поражен и уже не мог не согласиться

— писатель.

В 2001-м здание включили в Список исторических памятников заповедника "Ичеришехер", в 2016-2017 годах оно было отреставрировано, а 30 марта 2018-го там открылся Центр творчества Максуда Ибрагимбекова. В нем находится музей писателя, библиотека и конференц-зал, проходят презентации книг, литературные вечера, театральные премьеры, лекции и мастер-классы.

90-летию со дня рождения Ибрагимбекова был посвящен творческий вечер, на котором 4 мая в Международном центре мугама в Баку собрались его друзья и коллеги. А 16 мая в Русской драме состоится премьера спектакля "Будущее, которое создает мечта. Воспоминание о детстве", в его основу положены рассказы Ибрагимбекова.