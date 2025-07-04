В Турции не будет досрочных выборов президента

Лидер Турции Эрдоган заявил, что вопрос досрочных выборов президента не стоит на повестке дня, выборы пройдут согласно установленному порядку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следующие выборы президента страны состоятся в 2028 году.

"Вы можете мечтать о том, чтобы ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать: "Пусть выборы состоятся в этот день". Но у политиков и народа нет такого на повестке дня"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган отметил, что конституция и закон о выборах не претерпели изменений, поэтому нет никаких оснований пересмотреть установленный порядок проведения электоральной процедуры.

Напомним, что после задержания в марте оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в стране вспыхнули массовые протесты. Оппозиция усмотрела в задержании политика политические мотивы и начала требовать проведения досрочных выборов.

Зачем Турции досрочные выборы?

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на бессмысленность требований оппозиционной Народно-республиканской партии о проведении досрочных президентских выборов, поскольку эта процедура наиболее вероятно завершится новым президентским сроком Реджепа Тайипа Эрдогана.

"По закону президент Реджеп Тайип Эрдоган не будет иметь права баллотироваться на очередных президентских выборах 2028 года из-за его предыдущих сроков в должности президента. Единственное исключение – это организация досрочного голосования, в таком случае у Эрдогана появится шанс баллотироваться еще раз (поскольку его текущий президентский срок в таком случае не будет завершен)", - прежде всего сказал он.

"Поэтому удивительно, что оппозиция в целом говорит о необходимости досрочных выборов при нынешней Конституции. С другой стороны, на то они и оппозиция (а предлагает досрочные выборы именно Народно-республиканская партия), чтобы ставить те или иные вопросы. Но проправительственные силы отвечают, что это невозможно, не нужно и не будет организовано", - продолжил Тогрул Исмаил.

"Решение по проведению президентских выборов, очередных или досрочных, принимается в зависимости от ситуации в стране. Для этого нужны определенные законодательные условия, которых сейчас нет. Если кто-нибудь скажет, что хочет досрочные президентские выборы и власти должны их организовать по этому желанию, то вовсе не значит, что так и будет", - отметил профессор Анкарского университета.

"Президент поэтому и ответил на сегодняшний день, что досрочных президентских выборов не ожидается. Разумеется, все зависит от положения дел в Турции, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Обычно решение по выборам принимают правящие силы, и сейчас для досрочных выборов президента нет никаких условий", - добавил Тогрул Исмаил.