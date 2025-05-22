В Минэкономразвития ждут новых смягчений ДКП Банка России

ЦБ понизил ключевую ставку в июне, в Минэкономразвития ожидают, что дальнейшая денежно-кредитная политика регулятора будет идти также в ключе смягчения.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал об ожиданиях от денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ в этом году.

В июне регулятор впервые в 2025 году понизил уровень ключевой ставки.

"Замедляется инфляция... Это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Рассчитываем, его политика будет и дальше идти в логике смягчения ДКП"

– министр

Он отметил, что РФ "сохранила макроэкономическую стабильность", также обеспечивается устойчивость бюджета, сохраняется положительный торговый баланс.

"Госдолг по итогам прошлого года составил менее 14% ВВП и в этом году остается на таком же уровне"

– министр

По словам Решетникова, задача России – сбалансировать торговлю, нарастив импорт.