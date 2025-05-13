В ЦБ оценили полезность текущего курса доллара для экономики России

В ЦБ РФ рассказали, что сегодняшний курс доллара не очень выгоден российской экономике. Там отметили, что значительную пользу от этого курса получают лишь экспортеры.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган оценил текущий курс доллара, который колеблется в пределах 78-79 рублей.

Общаясь с представителями СМИ в кулуарах Петербургского международного экономического форума, он отметил, что такой курс выгоден экспортерам, но его нельзя назвать оптимальным для экономики в целом, передает ТАСС.

"То, что слабый курс выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, – это не аргумент, что такой курс оптимален для экономики в целом. Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией"

– представитель ЦБ РФ

Он добавил, что от низкой инфляции выигрывают как граждане, так и бизнес.