Тегеран никогда не будет стремиться к ядерному оружию – МИД Ирана

В Иране заявили, что власти Исламской Республики выступают против стремлений к ядерному оружию.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран не имеет стремлений к созданию ядерного оружия и никогда не будет иметь таких намерений, сообщил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы никогда не стремились к ядерному оружию и никогда в будущем не будем двигаться в его сторону"

– Саид Хатибзаде

Хатибзаде также отметил, что армия Ирана атакует исключительно военные объекты на территории Израиля.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что политика Исламской Республики не предполагает создание ядерного оружия, а провоенные деятели, ратующие за оружие массового уничтожения, не будут допущены к принятию политических решений.