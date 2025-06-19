Вестник Кавказа

Тегеран никогда не будет стремиться к ядерному оружию – МИД Ирана

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что власти Исламской Республики выступают против стремлений к ядерному оружию.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран не имеет стремлений к созданию ядерного оружия и никогда не будет иметь таких намерений, сообщил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. 

 "Мы никогда не стремились к ядерному оружию и никогда в будущем не будем двигаться в его сторону"

– Саид Хатибзаде

Хатибзаде также отметил, что армия Ирана атакует исключительно военные объекты на территории Израиля. 

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что политика Исламской Республики не предполагает создание ядерного оружия, а провоенные деятели, ратующие за оружие массового уничтожения, не будут допущены к принятию политических решений.

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