Цель своих ударов по Израилю назвали в Иране

В МИД Ирана поведали, на что направлены их атаки в конфликте с Израилем. В ведомстве отметили, что бьют по военным и разведывательным объектам.

Заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде рассказал в интервью местной прессе, по каким объектам в Израиле наносит свои удары Исламская Республика.

Он подчеркнул, что Иран атакует лишь военные и разведывательные объекты, а также центры принятия решений.

"Мы наносили удары ракетами только по военным и разведывательным объектам, а также центрам, которые руководят агрессией"

– заместитель министра

Он также добавил, что в случае прекращения огня Тегеран готов будет сесть за стол переговоров.

"Если эти атаки прекратятся, тогда выбор будет сделан в пользу дипломатии"

– Саид Хатибзаде

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Иран на фоне конфликта с Израилем ведет тайные прямые переговоры с США.