Вестник Кавказа

Сабина Алиева пообещала Татьяне Москальковой принять все необходимые меры

Сабина Алиева пообещала Татьяне Москальковой принять все необходимые меры
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что ее азербайджанская коллега Сабина Алиева незамедлительно дала ответ на ее обращение и пообещала принять все необходимые меры.

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева незамедлительно ответила на обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой в связи с задержаниями россиян и пообещала принять все необходимые меры, рассказала сама Татьяна Москалькова.

Российский уполномоченный по правам человека обратилась к азербайджанской коллеге Сабине Алиевой и попросила ее провести проверку, а также, в рамках ее компетенций, предпринять меры, необходимые для восстановления справедливости и законности, сообщила Москалькова в интервью РИА Новости.

"Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных"

– Татьяна Москалькова

Напомним, ранее стало известно, что Москалькова направила омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой обращение в связи с задержанием россиян. В нем Москалькова попросила азербайджанскую коллегу помочь восстановить их права.

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