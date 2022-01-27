Сабина Алиева пообещала Татьяне Москальковой принять все необходимые меры

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева незамедлительно ответила на обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой в связи с задержаниями россиян и пообещала принять все необходимые меры, рассказала сама Татьяна Москалькова.
Российский уполномоченный по правам человека обратилась к азербайджанской коллеге Сабине Алиевой и попросила ее провести проверку, а также, в рамках ее компетенций, предпринять меры, необходимые для восстановления справедливости и законности, сообщила Москалькова в интервью РИА Новости.
"Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных"
– Татьяна Москалькова
Напомним, ранее стало известно, что Москалькова направила омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой обращение в связи с задержанием россиян. В нем Москалькова попросила азербайджанскую коллегу помочь восстановить их права.