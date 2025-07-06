Российско-азербайджанский кризис в региональном контексте: почему он не выгоден никому

В начале наступившей недели стали поступать обнадеживающие новости о разрешении конфликтной ситуации между Россией и Азербайджаном. По некоторым данным, неформальные переговоры по проблеме урегулирования отношений уже начались. Необходимость в них возникла после гибели двух уроженцев Азербайджана во время рейда силовиков в Екатеринбурге 27 июня.

После этого в Баку было арестовано восемь человек, большинство из которых позже отпустили, но двоих российских граждан отправили в СИЗО на 4 месяца.

Сейчас, кажется, уже все поняли, что начавшийся 10 дней назад кризис не выгоден ни Баку, ни Москве, ни всему региону. По крайней мере, президент Турции Эрдоган уже заявил, что Ильхам Алиев не стремится продолжать конфликт, и что Баку настроен на его скорейшее урегулирование.

Одновременно о необходимости тесного экономического сотрудничества Москвы и Баку заговорил президент Ирана Масуд Пезешкиан. В минувшие выходные на саммите Организации экономического сотрудничества, который прошел на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях – в столице Карабахского экономического района Ханкенди - иранский президент говорил о необходимости усиления региональной транспортной инфраструктуры. Речь шла главным образом о реализации проекта международного транспортного коридора "Север–Юг", соединяющего Индию с Россией через Иран, Азербайджан и Казахстан.

Роль этого коридора возрастает в связи с переориентацией российской торговли на азиатское направление: "Север-Юг" совершенствует транзитное сообщение между каспийскими странами, государствами Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Это особенно актуально для Москвы, страдающей от западных санкций.

Два месяца назад наконец начались геологические исследования на участке Рашт-Астара, который оставался основным недостающим звеном железнодорожной ветки. В рамках плана по транзиту Россия и Иран подписали соглашение о завершении строительства этого участка, при участии Азербайджана.

После реализации проекта, ключевыми участниками которого выступают Москва, Баку и Тегеран, должна существенно измениться структура торговых потоков во всей Евразии, становящейся центральным узлом мировой торговли и логистики, в котором переплетаются стратегические интересы США и ЕС, России и Китая, Индии, Турции и Ирана.

Россия не собирается прекращать работу над развитием автомобильной инфраструктуры МТК "Север-Юг" на границе с Азербайджаном. Уже запущено движение по двум новым путепроводам на автотрассе Р-22 "Каспий". Через автомобильный пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр идут грузовики. Другой пункт пропуска – Ново-Филя – работает круглосуточно.

Продолжается строительство новой железнодорожной станции "Самур-II" недалеко от российско-азербайджанской границы; и после введения ее в строй пропускная способность российского отрезка коридора "Север-Юг" вырастет до 15 млн т грузов в год.

Словом, российско-азербайджанский кризис, если он будет продолжаться, ударит по всем участникам транспортных и логистических проектов и обернется потерями в миллиарды долларов. Именно поэтому деловые люди и в Москве, и в Баку, и в соседних странах сейчас пытаются сделать максимум для того, чтобы конфликт прекратился в как можно более короткие сроки.