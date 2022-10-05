Память Сергея Есенина планируется увековечить в Ташкенте

В Ташкенте планируют установить памятник Сергею Есенину. Поэт в 1921 году приезжал в столицу Узбекистана и провел в городе около двух недель.

Народный артист России Сергей Безруков рассказал о планах установить в Ташкенте памятник русскому поэту Серебряного века Сергею Есенину.

Как заявил актер, переговоры о возведении монумента в столице начались, поддержка со стороны меценатов найдена. Он добавил, что сейчас ведутся вопросы по поиску места.

Безруков выразил надежду, что торжественная церемония открытия памятника Есенину состоится в ближайшее время.

Артист также напомнил, что поэт в 1921 году находился около двух недель в Ташкенте, где встречался с местной интеллигенцией, читал стихи и вел дневник.

Безруков подчеркнул, что в настоящее время в доме, где жил Есенин, функционирует музей, названный в честь поэта.

Актер отметил, что сохранение памяти о нем важно для всего постсоветского пространства.