Память Сергея Есенина планируется увековечить в Ташкенте

Народный артист России Сергей Безруков рассказал о планах установить в Ташкенте памятник русскому поэту Серебряного века Сергею Есенину.
Как заявил актер, переговоры о возведении монумента в столице начались, поддержка со стороны меценатов найдена. Он добавил, что сейчас ведутся вопросы по поиску места.
Безруков выразил надежду, что торжественная церемония открытия памятника Есенину состоится в ближайшее время.
Артист также напомнил, что поэт в 1921 году находился около двух недель в Ташкенте, где встречался с местной интеллигенцией, читал стихи и вел дневник.
Безруков подчеркнул, что в настоящее время в доме, где жил Есенин, функционирует музей, названный в честь поэта.
Актер отметил, что сохранение памяти о нем важно для всего постсоветского пространства.