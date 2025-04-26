Ответственность за провокации грузинской оппозиции лежит на посольствах – Папуашвили

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что ответственность за провокации НПО и оппозиции на День независимости 26 мая будет лежать на донорах и посольствах, если они не дистанцируются от насилия.

Любые провокации оппозиции и неправительственных организаций на День независимости будут на совести доноров и посольств, если они не дистанцируются от насилия в Грузии, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Он передал, что власти Грузии видят призывы НПО и политических групп к насилию на День независимости, который страна отметит 26 мая.

"Соответственно, хочу сказать одно - если какая-либо НПО окажется вовлеченной в насилие, это будет прямой виной донора, который до сих пор не издает ни звука. Либо доноры и посольства дистанцируются от насилия, террора и ненависти, либо все это будет на их совести"

- Шалва Папуашвили

Раннее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила масштабную акцию протеста в центре Тбилиси в День независимости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на это заявил, что власти не допустят провокаций и насилия. По его словам, празднование пройдет так, как должно.

В 2025 году основные мероприятия Дня независимости пройдут в Тбилиси не на проспекте Руставели, как обычно, а на площади Орбелиани.