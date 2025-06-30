Москва и Ташкент подписали дорожную карту сотрудничества в сфере прав человека

В Ташкенте состоялась встреча между омбудсменами России и Узбекистана. Стороны по итогам переговоров подписали дорожную карту сотрудничества.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со своей коллегой из Узбекистана Ферузой Эшматовой заключили дорожную карту сотрудничества на 2025-2026 годы.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена Узбекистана, они приняли участие в международном круглом столе "Укрепление сотрудничества с национальными институтами по правам человека в деле защиты прав и свобод человека" в Ташкенте.

Отмечается, что по итогам мероприятия Москалькова и Эшматова подписали дорожную карту, которая предусматривает мониторинги в сфере прав человека и повышение правовой осведомленности среди мигрантов.

Кроме того, дорожная карта включает в себя совместное рассмотрение обращений граждан, обмен информацией и научными исследованиями, а также расширение взаимодействия как на национальном, так и на международном уровнях.