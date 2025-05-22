Вестник Кавказа

Lufthansa не будет выполнять рейсы в Тель-Авив до 15 июня

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Германская Lufthansa приостановила полеты в Тель-Авив до 15 июня в связи с эскалацией в регионе.

Авиакомпания Lufthansa временно приостановила выполнение полетов в Тель-Авив до 15 июня, передает The Times of Israel.

Также приземляться в аэропорту Бен-Гуриона не планируют в первой половине июня и самолеты дочерних структур Lufthansa: SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings.

Ранее авиаперевозчик из Германии заявил о приостановке полетов в израильский город до 8 июня. Это связано с военными действиями в регионе. 

Напомним, что йеменские хуситы в мае неоднократно атаковали израильский аэропорт Бен-Гуриона ракетами. Также ЦАХАЛ продолжает активные боевые действия в Газе в рамках операции "Колесницы Гидеона".

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