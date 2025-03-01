Киргизия форсирует строительство участка железной дороги из Китая в Узбекистан

Строители в Джелалабадской области Киргизии взяли ударные темпы строительства железной дороги Китай – Киргизия - Узбекистан и нового международного аэропорта в областном центре Джелалабаде.

Глава Джелалабадской области Киргизии Тилек Текебаев сегодня посетил строительные площадки в районах Эшме и Тош-Кутчу, а также в селах Чангет-Сай и Калма-Кырчын Сузакского района, сообщил он в одной из соцсетей.

Сразу на всех этих участках ведется интенсивное строительство железнодорожной линии Китай – Киргизия – Узбекистан, 300 км которой пройдет по территории страны - строители уже начали бурение тоннелей и возведение мостов, передает Podrobno.uz.

Еще одна грандиозная стройка, которая ведется в регионе - строительство международного аэропорта, который станет крупнейшим в Ферганской долине.

Он займет площадь в 380 га, только его взлетно-посадочная полоса протянется на 4 км и сможет принимать авиалайнеры любых типов.

Открыть новую авиагавань власти страны планируют через два года, в 2027 году.