Вестник Кавказа

Хикмет Гаджиев встретился с замглавы МИД Ирана

Хикмет Гаджиев встретился с замглавы МИД Ирана
© Фото: сайт АЗЕРТАДЖ
Помощник президента Азербайджана встретился с замглавой МИД Ирана. Госдеятели обсудили отношения между странами, а также вопросы международной повестки.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с замглавы МИД Ирана Саидом Хатибзаде.

Стороны обсудили отношения между Баку и Тегераном, а также актуальные международные события. 

Напомним, что Хатибзаде ранее заявил, что Азербайджан имеет для Ирана особое значение, связи между странами должны быть выведены на новый уровень, а искусственные барьеры в отношениях преодолены.

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