Хикмет Гаджиев встретился с замглавы МИД Ирана

Помощник президента Азербайджана встретился с замглавой МИД Ирана. Госдеятели обсудили отношения между странами, а также вопросы международной повестки.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с замглавы МИД Ирана Саидом Хатибзаде.
Стороны обсудили отношения между Баку и Тегераном, а также актуальные международные события.
Напомним, что Хатибзаде ранее заявил, что Азербайджан имеет для Ирана особое значение, связи между странами должны быть выведены на новый уровень, а искусственные барьеры в отношениях преодолены.