Французский Нант отказался от побратимства с Тбилиси

Французский город Нант приостановил договор о побратимстве с Тбилиси, который действовал почти пол века, из-за обеспокоенности политической ситуацией в Грузии, рассказали в мэрии города.
"С декабря 2024 года нас тревожат репрессии против оппозиции, сопровождающиеся массовыми демонстрациями в стране"
- мэрия Нанта
В городской администрации также выразили сожаления в связи с увольнениями работников в департаменте международных отношений мэрии Тбилиси, которые сотрудничали с Нантом на протяжении многих лет. По мнению французской стороны, увольнения имели политический мотив, так как большинство ушедших сотрудников придерживались курса на евроинтеграцию.
В мэрии Нанта отметили, что приостановка соглашения будет действовать "до выполнения условий, необходимых для возобновления сотрудничества". При этом город продолжит поддерживать в Грузии "заинтересованные стороны" через гражданское общество.
Напомним, что Тбилиси и Нант стали побратимами в 1979 году.