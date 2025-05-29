Французский Нант отказался от побратимства с Тбилиси

На фоне политической ситуации в Грузии французский город Нант приостановил соглашение о побратимстве с Тбилиси. Решение будет действовать до "выполнения условий".

Французский город Нант приостановил договор о побратимстве с Тбилиси, который действовал почти пол века, из-за обеспокоенности политической ситуацией в Грузии, рассказали в мэрии города.

"С декабря 2024 года нас тревожат репрессии против оппозиции, сопровождающиеся массовыми демонстрациями в стране"

- мэрия Нанта

В городской администрации также выразили сожаления в связи с увольнениями работников в департаменте международных отношений мэрии Тбилиси, которые сотрудничали с Нантом на протяжении многих лет. По мнению французской стороны, увольнения имели политический мотив, так как большинство ушедших сотрудников придерживались курса на евроинтеграцию.

В мэрии Нанта отметили, что приостановка соглашения будет действовать "до выполнения условий, необходимых для возобновления сотрудничества". При этом город продолжит поддерживать в Грузии "заинтересованные стороны" через гражданское общество.

Напомним, что Тбилиси и Нант стали побратимами в 1979 году.