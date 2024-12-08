Тбилиси обвинил Францию и Польшу в атаке на экономику Грузии

В парламенте Грузии заявили об атаке Франции и Польши на экономику страны. Там отметили, что утверждения о массовых отказах во въезде в Грузию не соответствуют действительности.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил о нападении Франции и Польши на экономику страны.

Он отметил, что ударом по экономике стали предупреждения посольств двух государств своим гражданам об участившихся случаях отказа во въезде иностранцев на территорию Грузии.

По его словам, данные утверждения не соответствуют действительности и привел сравнительную статистику отказов и депортаций за 2024-2025 годы.

Шапуашвили сказал, что Грузия отказало во въезде лишь 9 польским гражданам, в то время как Варшава не пустила в свою страну 1 250 граждан Грузии.

Что касается Франции, то власти этой страны отказали во въезде 145 гражданам Грузии, в то время как Тбилиси не пустил 16 французских граждан.