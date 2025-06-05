Вестник Кавказа

Фракция "Армения" готова собрать недостающие подписи для импичмента Пашиняну

Фракция "Армения" готова собрать недостающие подписи для импичмента Пашиняну
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская оппозиция намерена собрать 28 подписей для запуска голосования по импичменту Пашиняну.

В оппозиционной парламентской фракции "Армения" заявили о готовности собрать 28 подписей депутатов для вынесения на голосование процедуры импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в социальных сетях сообщила депутат Кристине Варданян. 

"Мы готовы к обсуждениям с нашими коллегами из фракции "Честь имею"

– Кристине Варданян 

Отметим, что инициатива армянской оппозиции о недоверии Пашиняну должна сначала получить одобрение как минимум 36 парламентариев, после чего она может быть вынесена на голосование в парламенте. Импичмент будет объявлен в том случае, если за решение о недоверии политику проголосуют 54 народных избранника из 107. 

Процедура также может быть запущена только в том случае, если оппозиция представит своего кандидата. Фракция "Честь имею" выдвинула на роль сменщика Пашиняна главу общины Масиса Давида Амбарцумяна, который является членом Республиканской партии.

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