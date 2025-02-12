Вестник Кавказа

ЕС займется распространением "демократии" вместо USAID

ЕС займется распространением "демократии" вместо USAID
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский Союз планирует частично взять на себя роль упраздненного США ведомства USAID. Он будет преимущественно заниматься проектами, направленными на "продвижение демократии".

ЕС намерен частично занять место Агентства США по международному развитию (USAID) и заняться проектами по "продвижению демократии" в странах третьего мира, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас.

"Министры будут обсуждать последствия выхода USAID из проектов помощи развития и где ЕС сможет прийти на замену. Мы не сможем заполнить пустоту, которую оставляют за собой США, но мы сфокусируемся на европейских приоритетах – это демократия, свобода СМИ, такие приоритеты, как права человека и демократия"

- Кая Каллас

Напомним, что еще в феврале администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить деятельность USIAD, которое выделяло значительные средства для международных организаций по всему миру.

Вместо него Вашингтон создаст специальный фонд A1OF с бюджетом в $2,9 млрд, который, по словам госсекретаря Марко Рубио, будет более эффективным, чем USAID.

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