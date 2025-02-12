ЕС займется распространением "демократии" вместо USAID

ЕС намерен частично занять место Агентства США по международному развитию (USAID) и заняться проектами по "продвижению демократии" в странах третьего мира, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас.
"Министры будут обсуждать последствия выхода USAID из проектов помощи развития и где ЕС сможет прийти на замену. Мы не сможем заполнить пустоту, которую оставляют за собой США, но мы сфокусируемся на европейских приоритетах – это демократия, свобода СМИ, такие приоритеты, как права человека и демократия"
- Кая Каллас
Напомним, что еще в феврале администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить деятельность USIAD, которое выделяло значительные средства для международных организаций по всему миру.
Вместо него Вашингтон создаст специальный фонд A1OF с бюджетом в $2,9 млрд, который, по словам госсекретаря Марко Рубио, будет более эффективным, чем USAID.