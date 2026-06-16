Топливо в Армении: какое есть, сколько стоит, где его можно купить?

Планируя путешествие по Армении на личном автомобиле, важно учитывать, где, как и чем вы планируете заправлять свой транспорт. Расскажем об особенностях армянского топливного сектора, его специфике, ценах и возможном потенциале.

Сколько в Армении АЗС?

В Армении работает более 700 автозаправочных станций, однако они распределены по стране неравномерно. В Ереване и других крупных городах (Гюмри, Ванадзор, Раздан, Севан) заправки встречаются часто, сложнее ситуация обстоит на юге в Сюнике, а также в приграничье и горных районах.

Какие АЗС в Армении?

Бензиновые АЗС. Их больше 300. Бензин на заправках трех марок. По местной терминологии это Regular (соответствует российскому АИ-92), Premium (АИ-95) и Super (АИ-98).

Их больше 300. Бензин на заправках трех марок. По местной терминологии это Regular (соответствует российскому АИ-92), Premium (АИ-95) и Super (АИ-98). Дизельные АЗС . Они, как правило, совмещены с бензиновыми, поэтому приобрести дизель можно на традиционных АЗС. Основная часть армянского дизеля приходиться на российский импорт (порядка 60% и более), однако его скоро может потеснить топливо из Азербайджана, чьи разовые партии достигают около 1000 тонн.

. Они, как правило, совмещены с бензиновыми, поэтому приобрести дизель можно на традиционных АЗС. Основная часть армянского дизеля приходиться на российский импорт (порядка 60% и более), однако его скоро может потеснить топливо из Азербайджана, чьи разовые партии достигают около 1000 тонн. Газовые АЗС. Представляют собой наследие блокадной экономики Армении, а потому распространены в республике достаточно широко. Газ как топливо распространен в двух вариантах: пропан (LPG) и метан. Пропан встречается чаще. Иранское газовое топливо доминирует юге Армении, есть тенденция к диверсификации газовых поставок, благодаря импорту газа из Азербайджана.

Где лучше заправляться в Армении?

4 бренда бензиновых АЗС

Shell. Многие в Армении считают эту сеть самой надежной. На станциях Shell обычно есть дополнительные удобства такие как магазины и туалеты. Встречаются практически все виды топлива: бензин (АИ-92, 95, 98, в том числе версии Premium), дизель.

Многие в Армении считают эту сеть самой надежной. На станциях Shell обычно есть дополнительные удобства такие как магазины и туалеты. Встречаются практически все виды топлива: бензин (АИ-92, 95, 98, в том числе версии Premium), дизель. Flash Petrol . Это сеть популярных станции, которая чаще встречается в Ереване и вдоль основных трасс. Здесь тоже можно заправиться разными видами топлива: бензин (92, 95, 98), дизель, пропан. Считается бюджетной.

. Это сеть популярных станции, которая чаще встречается в Ереване и вдоль основных трасс. Здесь тоже можно заправиться разными видами топлива: бензин (92, 95, 98), дизель, пропан. Считается бюджетной. CPS. Аналогичная сеть высококачественных АЗС, которая пользуется популярностью благодаря комплексному подходу к требованиям современных заправочных станций. Многие точки оборудованы зонами для отдыха, иногда магазинами с базовыми товарами. Это удобно, если в дороге нужно немного передохнуть.

Аналогичная сеть высококачественных АЗС, которая пользуется популярностью благодаря комплексному подходу к требованиям современных заправочных станций. Многие точки оборудованы зонами для отдыха, иногда магазинами с базовыми товарами. Это удобно, если в дороге нужно немного передохнуть. Max Oil. Чаще других расположена рядом с туристическими маршрутами. Поэтому в отдаленной от крупных городов местности, где выбор АЗС ограничен, станции Max Oil считаются премиальными.

Газовые АЗС

« Газпром Армения ». Одна из самых узнаваемых сетей. В продаже все виды газа, на некоторых станциях есть дополнительные удобства (например, бесплатный Wi-Fi).

». Одна из самых узнаваемых сетей. В продаже все виды газа, на некоторых станциях есть дополнительные удобства (например, бесплатный Wi-Fi). Orange Gas. Удобная сеть станции для тех, кто ездит на машине с газовым оборудованием, но иногда нуждается в бензине или дизеле.

Удобная сеть станции для тех, кто ездит на машине с газовым оборудованием, но иногда нуждается в бензине или дизеле. Shell и CPS . В некоторых филиалах сетей предусмотрена заправка газом.

и . В некоторых филиалах сетей предусмотрена заправка газом. Octo Ga s. Армянская сеть автозаправочных станций, которая специализируется исключительно на сжиженном нефтяном газе (LPG, пропан-бутан). Она владеет и управляет крупными хранилищами сжиженного газа (до 2000 тонн, в Птгни и Гагарине).

s. Армянская сеть автозаправочных станций, которая специализируется исключительно на сжиженном нефтяном газе (LPG, пропан-бутан). Она владеет и управляет крупными хранилищами сжиженного газа (до 2000 тонн, в Птгни и Гагарине). «Автогаз», «ГАЗ Пропан» и LPG. Это локальные АЗС, специализирующиеся на продаже иранского газа.

В Армении можно встретить малоизвестные станции, продающие топливо сомнительного качества. Чтобы не столкнуться с некачественным топливом, заправляйтесь на крупных брендированных АЗС. Купить топливо можно и у местных жителей, предпочитающих запасаться впрок. Однако в этом случае никто не даст гарантий качества.

Заправка на газовых станциях Армении производится без пассажиров и водителя. Строгий регламент подразумевает, что водитель и его пассажиры ожидают заправки в отведенном для этого месте.

Как оплачивать топливо в Армении?

В крупных городах и на сетевых АЗС принимают карты и наличные деньги. На известных станциях, как CPS, обычно принимают не только наличные, но и банковские карты, а также оплату по QR-коду. В регионах чаще рассчитывают наличными. Иногда на небольших заправках нет кассы, и деньги отдают напрямую сотруднику. Наличные в любом случае должны быть с собой при путешествии по Армении.

Цены на топливо в Армении