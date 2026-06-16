Топливо в Армении: какое есть, сколько стоит, где его можно купить?

Сколько в Армении АЗС?
В Армении работает более 700 автозаправочных станций, однако они распределены по стране неравномерно. В Ереване и других крупных городах (Гюмри, Ванадзор, Раздан, Севан) заправки встречаются часто, сложнее ситуация обстоит на юге в Сюнике, а также в приграничье и горных районах.
Какие АЗС в Армении?
- Бензиновые АЗС. Их больше 300. Бензин на заправках трех марок. По местной терминологии это Regular (соответствует российскому АИ-92), Premium (АИ-95) и Super (АИ-98).
- Дизельные АЗС. Они, как правило, совмещены с бензиновыми, поэтому приобрести дизель можно на традиционных АЗС. Основная часть армянского дизеля приходиться на российский импорт (порядка 60% и более), однако его скоро может потеснить топливо из Азербайджана, чьи разовые партии достигают около 1000 тонн.
- Газовые АЗС. Представляют собой наследие блокадной экономики Армении, а потому распространены в республике достаточно широко. Газ как топливо распространен в двух вариантах: пропан (LPG) и метан. Пропан встречается чаще. Иранское газовое топливо доминирует юге Армении, есть тенденция к диверсификации газовых поставок, благодаря импорту газа из Азербайджана.
Где лучше заправляться в Армении?
4 бренда бензиновых АЗС
- Shell. Многие в Армении считают эту сеть самой надежной. На станциях Shell обычно есть дополнительные удобства такие как магазины и туалеты. Встречаются практически все виды топлива: бензин (АИ-92, 95, 98, в том числе версии Premium), дизель.
- Flash Petrol. Это сеть популярных станции, которая чаще встречается в Ереване и вдоль основных трасс. Здесь тоже можно заправиться разными видами топлива: бензин (92, 95, 98), дизель, пропан. Считается бюджетной.
- CPS. Аналогичная сеть высококачественных АЗС, которая пользуется популярностью благодаря комплексному подходу к требованиям современных заправочных станций. Многие точки оборудованы зонами для отдыха, иногда магазинами с базовыми товарами. Это удобно, если в дороге нужно немного передохнуть.
- Max Oil. Чаще других расположена рядом с туристическими маршрутами. Поэтому в отдаленной от крупных городов местности, где выбор АЗС ограничен, станции Max Oil считаются премиальными.
Газовые АЗС
- «Газпром Армения». Одна из самых узнаваемых сетей. В продаже все виды газа, на некоторых станциях есть дополнительные удобства (например, бесплатный Wi-Fi).
- Orange Gas. Удобная сеть станции для тех, кто ездит на машине с газовым оборудованием, но иногда нуждается в бензине или дизеле.
- Shell и CPS. В некоторых филиалах сетей предусмотрена заправка газом.
- Octo Gas. Армянская сеть автозаправочных станций, которая специализируется исключительно на сжиженном нефтяном газе (LPG, пропан-бутан). Она владеет и управляет крупными хранилищами сжиженного газа (до 2000 тонн, в Птгни и Гагарине).
- «Автогаз», «ГАЗ Пропан» и LPG. Это локальные АЗС, специализирующиеся на продаже иранского газа.
В Армении можно встретить малоизвестные станции, продающие топливо сомнительного качества. Чтобы не столкнуться с некачественным топливом, заправляйтесь на крупных брендированных АЗС. Купить топливо можно и у местных жителей, предпочитающих запасаться впрок. Однако в этом случае никто не даст гарантий качества.
Заправка на газовых станциях Армении производится без пассажиров и водителя. Строгий регламент подразумевает, что водитель и его пассажиры ожидают заправки в отведенном для этого месте.
Как оплачивать топливо в Армении?
В крупных городах и на сетевых АЗС принимают карты и наличные деньги. На известных станциях, как CPS, обычно принимают не только наличные, но и банковские карты, а также оплату по QR-коду. В регионах чаще рассчитывают наличными. Иногда на небольших заправках нет кассы, и деньги отдают напрямую сотруднику. Наличные в любом случае должны быть с собой при путешествии по Армении.
Цены на топливо в Армении
- Средний ценник на топливо в Армении:
- бензин (АИ-95) обойдется в 520 драмов за литр (103,74 руб.)
- за дизельное топливо придется заплатить около 590 драмов за литр (117,71 руб.)
- Дешевле всего сжиженный газ (LPG), его стоимость примерно 215-220 драмов за литр (43,89 руб.).