Вестник Кавказа

Вашингтон не запрашивал у Москвы агреман на назначение нового посла

Посольство США в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США пока не обращались к российской стороне с запросом агремана на назначение нового американского посла в Москве. Соответственно, имя возможного нового главы американской дипмиссии пока не известно.

Американская сторона на данный момент пока не обращалась к России по поводу агремана на назначение своего нового посла, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Соответствующий вопрос дипломату задали журналисты. Как сообщает ТАСС, замминистра дал отрицательный ответ.

"Нет, агреман не запрошен"

– Сергей Рябков

Напомним, ранее стало известно (об этом рассказали в посольстве США), что посол Линн Трейси прекращает свою миссию в России. Дипломат была утверждена в должности в декабре 2022 года, когда президентом США был Джо Байден.

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