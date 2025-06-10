Посол США в России покинет пост

Завтра состоится прощение с американским послом в Москве Линн Трейси. Она занимала пост с 2022 года.

Посол США в России Линн Трейси завершит свою миссию в Москве завтра, рассказали в американском диппредставительстве.

"Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси, которая вскоре завершит свою миссию в посольстве США в Российской Федерации"

- посольство США в России

Напомним, что Линн Трейси была назначена на пост на пост американского посла в РФ в декабре 2022 года при администрации экс-президента США Джо Байдена.

В 2019-2022 годах она возглавляла диппредставительство США в Ереване.