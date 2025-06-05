В Ингушетии экс-директора интерната обвинили в растрате 2 млн рублей

Прокуратура выявила присвоение 2 млн рублей, принадлежавших пациентам Пседахского интерната в Ингушетии.

Экс-директор Пседахского психоневрологического интерната в Ингушетии обвиняется в присвоении и растрате 2 млн рублей пенсионных средства, обвинение утверждено прокуратурой республики.

"По версии следствия, директор Пседахского психоневрологического дома-интерната в период с 2015 по 2019 годы незаконно распорядился денежными средствами умерших пяти пациентов интерната на общую сумму свыше двух миллионов рублей, находившимися на их банковских счетах в качестве пенсии"

– прокуратура Ингушетии

Сообщается, что пенсионные накопления после смерти пациентов должны были быть направлены родственникам или возвращены в бюджет, если близких не было.

Отмечается, что средства были потрачены главой учреждения на хозяйственные цели.

Экс-директору интерната теперь грозит до 4 лет тюрьмы.