Обыски прошли у главы МВД по Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у главы МВД Ингушетии. Они были организованы в рамках расследования дела о хищении федеральных денег.

В Ингушетии прошли обыски в региональном главке ведомства. Об этом поведали в правоохранительных органах республики.

В частности, обыски провели у руководителя ведомства.

"Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств"

– представитель правоохранительных органов

Он отметил, что главы финотделов МВД республики, а также районных и муниципальных отделов были задержаны несколько месяцев назад, передает ТАСС.

Ожидается, что скоро для проверки приедет еще одна группа.