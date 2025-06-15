Туркменистан оказывает помощь иностранцам, прибывшим из Ирана

В министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о приеме иностранных граждан и дипломатов из Ирана.
"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана"
– МИД Туркменистана
В ведомстве уточнили, что из Ирана прибыло 120 человек - граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Румынии и других стран. Им предоставили автотранспорт, питание, средства первой необходимости, а также разместили их в гостиницах.
В МИД республики подчеркнули, что государственные органы Туркменистана в рамках реализации гуманитарной миссии тесно взаимодействуют с дипмиссиями иностранных государств и международными организациями.