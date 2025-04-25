Технологию очистки песка от мазута бактериями проверяют в Анапе

Полевые испытания природоподобной технологии очищения пляжей от мазута стартовали в Анапе – их проводит группа Роснано, рассказали в самой компании.
Ранее состоялись лабораторные испытания, в ходе которых специальными бактериями очищали песок и морскую воду. Новые испытания устраиваются на двух закрытых площадках, работы координирует федеральный штаб. Предполагается, что оценить результаты можно будет в течение месяца.
"Технология безопасна: используемые штаммы не обладают патогенностью и токсичностью"
– Роснано
В компании пояснили, что бактерии разлагают топочный мазут М100 на углекислый газ, воду и безопасные микроорганизмы. Закончив деструкцию, они входят в анабиоз. При этом они никак не вмешиваются в окружающую их экосистему. Если возникают новые загрязнения, бактерии "просыпаются" и снова начинают разлагать нефть.