На железные дороги Казахстана вышли первые экотепловозы

Казахстанская национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" в постепенно сменит тяговые локомотивы на экологичные и энергоэффективные тепловозы – они уже вышли на линии в Алматы.

Казахстанские железнодорожники нашли достойную замену старым тяговым локомотивам – на железнодорожные линии казахстанского мегаполиса Алматы сегодня вышли первые в СНГ экологичные тепловозы, которые гораздо тише и чище для экологии, сообщили в национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"По сравнению с традиционными тепловозами новый локомотив позволяет снизить уровень шума на 80%, уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 83%"

- КТЖ

Секрет новых тепловозов кроется в их гибридной силовой установке, созданной на базе платформы экологически чистого транспорта CRRC и адаптированной к суровому климату Центральной Азии: она позволяет практически вдвое, на 45%, сократить расход дизтоплива, передает Sputnik Казахстан.

Новые тепловозы разработаны китайской компанией CRRC Ziyang в сотрудничестве с национальным железнодорожным перевозчиком, а их дизельный и электрический двигатели с тяговой батарей работают в тандеме с интеллектуальной системой управления, отметили в КТЖ.

От разработки и внедрения локомотива с новой гибридной силовой установкой прошло всего 14 месяцев. Интересно и то, что заряжать его аккумулятор емкостью не менее 900 кВтч можно и в движении, и на специальных зарядных станциях, добавили в КТЖ.