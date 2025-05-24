Астана получила первые поезда легкорельсового транспорта

В столицу Казахстана сегодня прибыли первые два состава легкорельсового транспорта LRT, которые доставили в Астану из Китая – ожидается, что уже весной 2026 года после тестовых испытаний они выйдут на маршруты.

Столица Казахстана Астана сегодня приняла два первых состава легкорельсового транспорта LRT, которые доставили из Китая, сообщили в акимате казахстанской столицы.

Составы длиной почти 60 м вмещают более 600 пассажиров, они полностью автоматизированы, без водителей, а следить за их движением в удаленном режиме будут специальные операторы, рассказал аким Астаны Женис Касымбек, передает Sputnik Казахстан.

"Дальше по регламенту от 3 до 6 месяцев должны быть пусконаладочные работы, которые начнутся в сентябре. Надеемся, что до конца этого года эти работы завершатся"

- Женис Касымбек

Остальные составы доставят в Астану до конца года, а на маршруты они выйдут к концу I квартала 2026 года, добавил аким.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти столицы пообещали уже нынешней осенью запустить в Астане самый "долгоиграющий" проект страны – легкорельсовый городской транспорт, который претворяет в жизнь китайская компания. Проект отметился тем, что стал самым известным на весь Казахстан долгостроем – он тянется уже 20 лет, с далекого 2005 года, когда акимат казахстанской столицы принял программу "Новая транспортная система Астаны". Она предполагала строительство скоростного городского транспорта, совмещающего в себе преимущества метро, трамвая и монорельса, линии которого должны были пройти по земле и над землей.

Сейчас одновременно строится первая линия LRT от аэропорта до нового вокзала, пассажиропоток на которой прогнозируется в 146 тыс человек в сутки. Параллельно строится и депо LRT, которое будет располагаться вблизи международного аэропорта. В перспективе в столице будут построены 4 линии такого транспорта, которые протянутся через весь город.