Вестник Кавказа

Компания из Китая намерена приобрести второй банк в Грузии

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский Basisbank несколько месяцев назад начал переговоры о покупке Liberty Bank. В настоящее время стороны обсуждают условия возможной сделки.

Грузинский банк Basisbank, которым владеет китайская компания Hualing Group, обсуждает возможность покупки Liberty Bank. Об этом поведал 7 июня владелец Liberty Bank.

Ираклий Рухадзе подчеркнул, что стороны ведут переговоры уже на протяжении нескольких месяцев.

"Мы говорили с Basisbank о сделке два года назад. Теперь надо увидеть, выйдем ли мы на финишную прямую. Я надеюсь, что сейчас у нас больше точек соприкосновения"

– владелец Liberty Bank

Он уточнил, что в настоящее время обсуждаются условия потенциальной сделки.

"Я скорее оптимистичен, но это не значит, что сделка обязательно состоится, и я также не могу сказать, когда она состоится. Не все условия известны до конца, мы говорим об этом сейчас"

– Ираклий Рухадзе

Он также акцентировал внимание на том, что после того, как произойдет объединение, новому банку станет проще конкурировать с двумя самыми крупными банками республики.

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