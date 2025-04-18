Компания из Китая намерена приобрести второй банк в Грузии

Грузинский банк Basisbank, которым владеет китайская компания Hualing Group, обсуждает возможность покупки Liberty Bank. Об этом поведал 7 июня владелец Liberty Bank.
Ираклий Рухадзе подчеркнул, что стороны ведут переговоры уже на протяжении нескольких месяцев.
"Мы говорили с Basisbank о сделке два года назад. Теперь надо увидеть, выйдем ли мы на финишную прямую. Я надеюсь, что сейчас у нас больше точек соприкосновения"
– владелец Liberty Bank
Он уточнил, что в настоящее время обсуждаются условия потенциальной сделки.
"Я скорее оптимистичен, но это не значит, что сделка обязательно состоится, и я также не могу сказать, когда она состоится. Не все условия известны до конца, мы говорим об этом сейчас"
– Ираклий Рухадзе
Он также акцентировал внимание на том, что после того, как произойдет объединение, новому банку станет проще конкурировать с двумя самыми крупными банками республики.