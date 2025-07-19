Вестник Кавказа

IndiGo свяжет рейсами Тбилиси и Мумбаи

IndiGo свяжет рейсами Тбилиси и Мумбаи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик IndiGo со 2 августа начнет летать из Тбилиси в Мумбаи.

Авиакомпания IndiGo запускает рейсы из Мумбаи в Тбилиси 2 августа, информирует пресс-служба перевозчика. 

Самолеты будут летать между грузинской столицей и индийским мегаполисом три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Отметим, что авиаперевозчик уже совершает полеты между Дели и Тбилиси. Согласно данным Минэкономики Грузии, маршрутом воспользовались более 75 тыс пассажиров в 2024 году. 

Ранее в Etihad Airways объявили о запуске рейсов между Тбилиси и Абу-Даби.

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