IndiGo свяжет рейсами Тбилиси и Мумбаи

Перевозчик IndiGo со 2 августа начнет летать из Тбилиси в Мумбаи.

Авиакомпания IndiGo запускает рейсы из Мумбаи в Тбилиси 2 августа, информирует пресс-служба перевозчика.

Самолеты будут летать между грузинской столицей и индийским мегаполисом три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Отметим, что авиаперевозчик уже совершает полеты между Дели и Тбилиси. Согласно данным Минэкономики Грузии, маршрутом воспользовались более 75 тыс пассажиров в 2024 году.

Ранее в Etihad Airways объявили о запуске рейсов между Тбилиси и Абу-Даби.