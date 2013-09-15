Грузинский альпинист погиб во время экспедиции в Сванети

В четверг при восхождении на гору Ушба в Грузии погиб местный альпинист. Мужчине было 29 лет.

В Грузии погиб 29-летний альпинист Николоз Палиани. Об этом рассказали в Службе по управлению ЧС.

Трагедия случилась 22 мая.

Согласно предварительной информации, Палиани в составе группы из четырех человек отправился в экспедицию на гору Ушба в Сванети. В какой-то момент он упал с высоты и погиб.

Была проведена спасательно-поисковая операция, в ходе которой на высоте 3,6 тыс метров были обнаружены три человека и тело погибшего. Всех выживших эвакуировали, а тело Палиани доставили в Местиа.

Ушба – самая знаменитая гора в Сванети. Она известна своей остроконечной формой, что делает восхождение на нее достаточно сложной задачей.