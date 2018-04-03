90-летие Максуда Ибрагимбекова отметили в Москве

В посольстве Азербайджана в Москве прошёл вечер памяти в честь 90-летия народного писателя Азербайджана, драматурга, сценариста и кинематографиста Максуда Ибрагимбекова. Распоряжение о праздновании 90-летия выдающегося писателя в начале года подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Книги Максуда Ибрагимбекова издавались во многих странах мира, переведены на 36 иностранных языков. Среди его самых известных произведений: «За все хорошее - смерть», «Кто поедет в Трускавец», «И не было лучше брата», «Пусть он останется с нами», «Прилетала сова», «История с благополучным концом». Многие произведения были экранизированы, а его пьесы ставились в полусотне театров.