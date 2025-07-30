В Иране планируют деноминацию риала

Власти Ирана намерены избавиться от лишних нулей в денежных расчетах и ввести новую монету в оборот.
В Иране планируют реформу в сфере финансов. Власти страны намерены провести деноминацию риала, пишет Financial Times.
"Экономический комитет меджлиса (парламента Ирана) выработал основные положения законопроекта о реформе. По словам главы комитета Шамседдина Хосейни, новая валюта также будет называться риалом, один новый риал будет обмениваться на 10 тыс. современных риалов"
– Financial Times
В Тегеране рассчитывают, что избавление от лишних нулей поможет ускорить финансовый расчет, а также снизит стоимость изготовления бумажных купюр.
Также сообщается, что власти введут новую монету геран. Информации о сроках реализации проекта пока нет.