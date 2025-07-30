Вестник Кавказа

В Иране планируют деноминацию риала

В Иране планируют деноминацию риала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана намерены избавиться от лишних нулей в денежных расчетах и ввести новую монету в оборот.

В Иране планируют реформу в сфере финансов. Власти страны намерены провести деноминацию риала, пишет Financial Times. 

"Экономический комитет меджлиса (парламента Ирана) выработал основные положения законопроекта о реформе. По словам главы комитета Шамседдина Хосейни, новая валюта также будет называться риалом, один новый риал будет обмениваться на 10 тыс. современных риалов"

– Financial Times

В Тегеране рассчитывают, что избавление от лишних нулей поможет ускорить финансовый расчет, а также снизит стоимость изготовления бумажных купюр. 

Также сообщается, что власти введут новую монету геран. Информации о сроках реализации проекта пока нет.

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