Снижение потолка цен на российскую нефть может предложить ЕС

Власти Евросоюза рассматривают возможность предложить G7 опустить потолок цен на нефть из России, сообщают СМИ. Еще одна инициатива Брюсселя – отключение более чем двух десятков банков от SWIFT.

Европейский Союз готовит новые санкции и меры против России, подробности рестрикций, которые пока находятся на стадии обсуждения, сообщило Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласно их сведениям, ЕК намерена обратиться к G7 с призывов снизить введенный Группой семи потолок цен на российскую нефть до примерно $45 за баррель. Сейчас он равняется $60 за баррель. Реализовать эту меру ЕС не сможет, если против выскажутся США.

Еще одно ограничение заключается в отключении свыше 20 банков от системы SWIFT – это может быть сделано в рамках нового пакета санкций против РФ, наряду с ограничениями против "Северного потока".

В данный момент Еврокомиссия ведет консультации с руководством членов ЕС. Когда именно будут введены новые санкции против России, также пока не известно.