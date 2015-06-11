Казахстан и Иорданию могут связать прямые рейсы в 2026 году

В следующем году между городами Казахстана и Иордании может быть запущено авиасообщение. В Астане стороны обсудили возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении.

Самолеты могут связать Казахстан и Иорданию в следующем году, вопрос о подписании Соглашения о воздушном сообщении и запуске авиасообщения обсудили в Астане.

Во встрече приняли участие вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев и Чрезвычайный и полномочный посол Хашимитского Королевства Иордания в Астане Хамза Аль-Омари. По словам посла, с июня будущего года дважды в неделю летать в Казахстан планирует компания RoyalJordanian. В Минтрансе Казахстана выразили готовность оказать необходимое содействие в открытии авиарейсов.

Стороны рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении, также в планах подписание Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между Казахстаном и Иорданией.