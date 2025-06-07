Вестник Кавказа

Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш

Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш
© Фото: сайт президента Азербайджана
Самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева приземлился в Кахраманмараше. В аэропорту его встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию, рассказала пресс-служба азербайджанского лидера.

В Международном аэропорту Кахраманмараш в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. По прибытии его встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что в Кахраманмараше Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в торжественной церемонии открытия квартала "Азербайджан", который был построен при участии Баку после разрушительного землетрясения в Турции зимой 2023 года.

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Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш
© Фото: сайт президента Азербайджана
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