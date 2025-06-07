Ильхам Алиев прибыл в Кахраманмараш

Самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева приземлился в Кахраманмараше. В аэропорту его встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию, рассказала пресс-служба азербайджанского лидера.
В Международном аэропорту Кахраманмараш в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. По прибытии его встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, что в Кахраманмараше Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в торжественной церемонии открытия квартала "Азербайджан", который был построен при участии Баку после разрушительного землетрясения в Турции зимой 2023 года.