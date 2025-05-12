Баку соболезнует Нью-Дели в связи с авиакатастрофой самолета Air India

Сегодня произошло крушение самолета компании Air India, жертвами которого стали как минимум 242 человека. МИД Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования Индии и близким погибших.

Азербайджан выразил соболезнования Индии в связи с авиакатастрофой с участием самолета Air India в Ахмедабаде, говорится в заявлении МИД АР.

"Глубоко опечалены трагической авиакатастрофой, произошедшей в городе Ахмедабад в Индии. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших. Желаем сил и терпения в предстоящие дни"

- МИД Азербайджана

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner разбился в жилом районе у аэропорта Ахмедабада. По последним данным, жертвами катастрофы стали более 242 человек. На борту авиалайнера находились граждане Индии, Португалии и Канады, а также подданные Великобритании.

Зарубежные СМИ сообщили, что в местной полиции считают, что самолет упал на здание общежития для врачей.