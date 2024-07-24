Азербайджан соболезнует Австрии в связи со стрельбой в школе

МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии в связи со стрельбой, произошедшей в средней школе Граца. По предварительным данным, жертвами трагедии стали 11 человек.

Баку опечален трагедией, которая случилась в городе Грац в Австрии и унесла жизни невинных учеников и учителей, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Австрии. Желаем скорейшего и полного выздоровления пострадавшим"

- МИД Азербайджана

Напомним, что сегодня в Австрии произошла стрельба в средней школе. Жертвой трагедии стали 11 человек, около 30 получили различные травмы. По последним данным, состояние как минимум 4 из них крайне тяжелое.

Кто именно произвел стрельбу, пока неизвестно: одни СМИ называют его учеником школы, другие бывшим учеником. Вероятно, нападавший считал себя жертвой травли.