Вестник Кавказа

Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с нападением в Вашингтоне

Азербайджан выразил соболезнования Израилю в связи с нападением в Вашингтоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько сотрудников израильского посольства в США стали жертвами вооруженного нападения. В связи с этим МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю и назвал атаку трусливым актом насилия.

МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с нападением на дипломатов в Вашингтоне.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате ужасного нападения в Вашингтоне, а также государству Израиль"

- МИД Азербайджана

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство также осуждает этот трусливый акт насилия, целью которого было желание посеять страх и раздор.

Напомним, что двое сотрудников посольства Израиля в США стали жертвами мужчины, открывшего огонь у Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

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