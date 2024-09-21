Вестник Кавказа

Возвращена еще одна группа российских военнослужащих

Возвращена еще одна группа российских военнослужащих
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия возвратила еще одну группу военнослужащих ВС РФ. Взамен было передано аналогичное количество военнопленных ВСУ. Процесс производится в рамках Стамбульских договоренностей.

Вторая группа российских военнослужащих была возвращена сегодня, рассказали в министерстве обороны РФ.

Это было осуществлено согласно достигнутым ранее (2 июня с Киевом в Стамбуле договоренностям.

"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих"

– Минобороны России

Взамен было передано аналогичное количество военнопленных ВСУ.

Напомним, накануне российское оборонное ведомство сообщило о возвращении первой группы военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Были возвращены военные ВС РФ в возрасте до 25 лет. Аналогичное количество военнослужащих ВСУ было передано украинской стороне.

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