Возвращена еще одна группа российских военнослужащих

Вторая группа российских военнослужащих была возвращена сегодня, рассказали в министерстве обороны РФ.
Это было осуществлено согласно достигнутым ранее (2 июня с Киевом в Стамбуле договоренностям.
"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих"
– Минобороны России
Взамен было передано аналогичное количество военнопленных ВСУ.
Напомним, накануне российское оборонное ведомство сообщило о возвращении первой группы военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Были возвращены военные ВС РФ в возрасте до 25 лет. Аналогичное количество военнослужащих ВСУ было передано украинской стороне.