Россия возвратила первую группу военных в рамках Стамбульских договоренностей

Первая группа российских военнослужащих была возвращена сегодня, подробности рассказали в министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что обмен был произведен в понедельник согласно договоренностям России и Украины, которые были достигнуты сторонами 2 июня в Стамбуле.
"… с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет"
– Минобороны России
В министерстве добавили, что другой стороне было передано такое же количество военнопленных ВСУ.
В МО отметили также, что в данный момент военнослужащие ВС РФ находятся в Беларуси. Там они получают всю необходимую психологическую и медпомощь.
Далее всех возвращенных российских военнослужащих доставят в Россию, где они смогут пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ.