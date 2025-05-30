Вестник Кавказа

Россия возвратила первую группу военных в рамках Стамбульских договоренностей

Россия возвратила первую группу военных в рамках Стамбульских договоренностей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ вернула первую группу военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны РФ. Возвращены были военнослужащие в возрасте до 25 лет.

Первая группа российских военнослужащих была возвращена сегодня, подробности рассказали в министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что обмен был произведен в понедельник согласно договоренностям России и Украины, которые были достигнуты сторонами 2 июня в Стамбуле.

"… с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет"

– Минобороны России

В министерстве добавили, что другой стороне было передано такое же количество военнопленных ВСУ.

В МО отметили также, что в данный момент военнослужащие ВС РФ находятся в Беларуси. Там они получают всю необходимую психологическую и медпомощь.

Далее всех возвращенных российских военнослужащих доставят в Россию, где они смогут пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.