Россия начала процесс обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле

Владимир Мединский заявил, что Россия приступила к передаче тел погибших Украине. Он призвал Киев следовать договоренностям в Стамбуле.

Помощник российского президента Владимир Мединский сообщил о начале Россией процесса передачи тел погибших украинской стороне в рамках договоренностей в Стамбуле.

Он отметил, что Москва приступила к реализации процесса передачи свыше 6 тыс тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными пленными младше 25 лет 6 июня.

Мединский подчеркнул, что первые 1212 тел украинских солдат доставлены в район обмена и добавил, что Киев получил первый список из 640 военнопленных из указанной категории.

Помощник сказал, что Киев неожиданно перенес приемку тел погибших и обмен военнопленными на неопределенный срок. По его словам, причины называются разные и странные.

Мединский призвал украинскую сторону четко соблюдать график и все достигнутые в Стамбуле договоренности, а также немедленно приступить к процессу обмена пленными.