Лавров высоко оценил два раунда переговоров в Стамбуле

Сергей Лавров заявил, что процесс прямых переговоров России и Украины работает. Глава МИД страны подчеркнул, что это важно, полезно.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров на совещании президента страны Владимира Путина с кабинетом министров дал высокую оценку прямым российско-украинским переговорам.

Глава внешнеполитического ведомства России сообщил, что процесс прямых переговоров представителей Москвы и Киева работает. По его словам, оба раунда были важными и полезными.

Помимо этого, министр иностранных дел России подчеркнул важность каналов общения с украинской стороной. Лавров добавил, что их наличие позволяет решать гуманитарные вопросы.