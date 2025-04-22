Россия забрала из Грузии официального представителя

Дипломатический представитель РФ в Грузии – глава Секции интересов России в швейцарской дипмиссии в Тбилиси Дмитрий Трофимов – покинул свой пост. По данным МИД РФ, это не связано с какими-либо недостатками в его работе или проблемами в отношениях Москвы и Тбилиси.

Дипломат Дмитрий Трофимов, четыре года работавший официальным представителем России в Грузии – руководителем Секции интересов РФ в швейцарском посольстве – сообщил, что более не работает на этой должности.

Об этом Трофимов рассказал в журнале "Русский клуб", где была опубликована его итоговая статья по работе российским дипломатом в Тбилиси "Моя Грузия: манифест любви".

"И вот мое путешествие по стране картвелов подошло к концу"

– Дмитрий Трофимов

О намерении забрать Дмитрия Трофимова из Грузии МИД РФ информировал еще в феврале. При этом подчеркивалось, что министерство оценивает работу дипломата в Тбилиси исключительно положительно и его отставка связана лишь со стандартами внутриведомственной ротации, а не с какими-либо проблемами в российско-грузинских отношениях.

Кто заменит Дмитрия Трофимова в должности руководителя Секции интересов РФ при швейцарском посольстве в Тбилиси, пока неизвестно.

Напомним, что при Дмитрии Трофимове Россия согласилась восстановить прямые авиарейсы в Грузию после четырехлетнего кризисного перерыва, а также полностью отменить визы для грузинских граждан.