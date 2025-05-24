Москва и Астана обсуждают увеличение поставок нефти в Китай через Казахстан

В Астане сообщили о переговорах с Москвой об увеличении поставок нефти из России в Китай через Казахстан. Процесс займет определенное время.

Глава казахстанского министерства энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о переговорах между Москвой и Астаной о наращивании поставок нефти в Китай через Казахстан.

Министр отметил, что Россия при поставках 10 млн тонн нефти сегодня просит дополнительно 2,5 млн тонн. Он добавил, что у переговорного процесса нет определенного срока завершения.

Аккенженов подчеркнул, что, как только стороны согласуют, тогда и будет подписан договор. Руководитель ведомства пояснил, что переговорный процесс займет определенное время.