Астана поддерживает идею газопровода из России в Китай через Казахстан

В Казахстане высказались в поддержку строительства газопровода из России в Китай через территорию республики – соответствующее заявление сделал глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов.

В Астане высоко оценивают идею проложить газопровод через Казахстан из РФ в КНР, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Насколько я знаю, последние заявления (вице-премьера РФ Александра - ред.) Новака, что Россия рассматривает (строительство газопровода - ред.). Нам это даст возможность газифицировать северо-восточные области Казахстана. Поэтому полностью поддерживаем"

– Аккенженов

Министр добавил, что Пекин свою официальную позицию по проекту пока не озвучивал, однако уже совершались переписки на официальном уровне – строительство газопровода в них рассматривается как идея, конкретных документов по этому поводу нет, передает "Интерфакс".

"Но обсуждение, как я понял, идет"

– Аккенженов

Напомним, в 2023 году казахстанское правительство и Газпром подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В его рамках Москва и Астана рассматривают возможность строительства газопровода, по которому предполагается поставлять 45 млрд кубометров газа: 10 млрд будут уходить на северо-восток Казахстана, остальные 35 млрд – в Китай.