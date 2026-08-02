Инвестиции в Армению: во что сейчас вкладываются местные и зарубежные инвесторы?

В 2025 году по сравнению с 2024-м общий объем инвестиций вырос на 88% (около $2,2 млрд.), при этом рост прямых иностранных инвестиций вырос примерно в 3,6 раза. Расскажем, во что чаще всего вкладываются местные и зарубежные инвесторы, и каковы условия программ по привлечению иностранных вложений.

Ключевые инвесторы в Армению

Правительство Армении

диаспора

иностранные инвесторы, которые видят в Армении потенциал

местные армяне

Перспективные направления инвестиций последних лет

Основные потоки ключевых инвестиций в Армению можно разделить на две целевые задачи:

повысить привлекательность страны в качестве объекта инвестиций препятствовать оттоку населения за пределы республики.

IT и технологии

В Армении развиваются стартапы в сфере искусственного интеллекта, финтеха, кибербезопасности, HR-технологий. Финансируют такие проекты локальные венчурные фонды Formula VC, BigStory VC. Основной поток инвестиций поступает из диаспоры.

Недвижимость

Жилая недвижимость остается востребованной в крупных городах, а также для сдачи в аренду, в особенности в курортных зонах. Однако рынок инвестиций в последние годы заметно качнулся в пользу коммерческую недвижимость. В Армении строят офисы в растущих IT-хабах, а также промышленные помещения. Наблюдается высокий спрос на качественные площади из-за открытия новых производств.

Сельское хозяйство и переработка

Армения делает ставку на развитие агросектора и повышение глубины переработки местной продукции (виноделие, сыроварение, производство сухофруктов), чтобы увеличить экспортный потенциал

Энергетика

В Армении можно наблюдать всеобщую «зеленую» электрификацию в сфере солнечной энергетики. Основными инвесторами, как и в случае с сельским хозяйством, выступают местные армянские предприниматели.

Дороги

Армения наверстывает ранее упущенный транзитный потенциал, вкладывая средства в будущее, несмотря на то, что в ближайшие годы очевидных дивидендов может и не быть. Это инвестиции на десятилетия вперед, а потому к ним присматриваются и участвуют иностранные инвесторы.

Какие существуют программы по поддержке инвестиций?

Армянское правительство предоставляет несколько госпрограмм, которые помогают инвесторам нивелировать вероятные риски и затраты:

Инфраструктура в обмен на инвестиции

Государство частично компенсирует затраты инвестора на создание инфраструктуры вокруг его проекта (дороги, водоснабжение, дренаж, газоснабжение, электроснабжение, телекоммуникации). Если объем инвестиций составляет до 500 млн драмов, то государство компенсируют 10% от суммы инвестиций; если больше, то 20%. Если проект реализуется в труднодоступной местности, то компенсация может достигать 40%. Однако это правило не распространяется на проекты, реализуемые в первой и второй кадастровой зоне Еревана.

Программа по повышению производительности

Поддержка реновации промышленности. Компании могут модернизировать производства и внедрять новые технологии по льготным условиям кредитования. Государство субсидирует процентную ставку по тем кредитам или лизингу (в драмах или валюте), которые компания берет в армянских финансовых организациях на покупку нового оборудования. Льготный период по погашению основной суммы составляет до 6 месяцев, срок договора в пределах 120 месяцев, срок субсидирования ставки до 42 месяцев. Максимальный размер субсидируемого кредита 1 млрд драмов. Если в проекте участвует группа взаимосвязанных компаний и одна из них вложила в уставный капитал от 200 млн драмов за год до заявки, то для всей группы увеличивают лимит субсидий.

Налоговые льготы для IT-сектора

С 2025 года действует семилетняя программа для IT-компаний, у которых не менее 90% выручки приходится на IT-деятельность. Налог с оборота снижается до 1% (вместо 5%) при обороте до 115 млн драмов в год. Для тех компаний, чья выручка составляет менее 90%, действует общая система налогообложения (18% на прибыль). Однако для них предусмотрены кэшбеки в размере 60% НДФЛ за новых сотрудников (первые три года), 60% за иностранных специалистов (до конца 2026 года льгота идет работодателю, потом самому сотруднику), и 50% за сотрудников, прошедших обучение или переподготовку.

Поддержка сельского хозяйства

Несколько целевых программ для развития интенсивного садоводства, внедрения современных технологий и производства нетрадиционных культур. Государство помогает компенсировать затраты на инфраструктуру и технологии.

Кто курирует процесс?

Национальное агентство по продвижению инвестиций (Enterprise Armenia) помогает инвесторам разобраться в условиях, подобрать программу под конкретный проект и сопровождает процесс. Для действующих проектов аналитики рекомендуют заглядывать на платформу Invest Armenia, так как там публикуют актуальные инвестпроекты, условия и контакты. Также полезно изучить материалы на сайте Министерства экономики Армении, где публикуют свежую информацию о программах.