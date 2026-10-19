6 самых громких фальсификаций в истории

История знает немало случаев, когда искусная мистификация меняла судьбы людей и заставляла современников верить в вымысел. Рассказываем о шести громких подделках и исторических заблуждениях, которые когда-либо привлекали внимание исследователей.

Ономакрит и пророчества, которых не было

В Древней Греции пророчествам придавали большое значение: их толкование могло влиять на политические решения и военные планы. Этим пользовался афинянин Ономакрит, собиравший и упорядочивавший пророчества, приписываемые легендарному поэту Мусею. По свидетельству Геродота, Ономакрит попался на том, что добавил в собрание чужое пророчество. В нем предсказывалось, что острова возле Лемноса скроются под водой. Поэт Лас из Гермионы разоблачил эту вставку, после чего Ономакрита изгнали из Афин. Позднее он оказался при дворе персидского царя Ксеркса. Там Ономакрит представил пророчества, благоприятные для похода против греков, и не упомянул предсказания с неблагоприятным исходом. В итоге персы не просто потерпели поражение, а потеряли несколько полисов.

Письмо пресвитера Иоанна: вымышленное царство на Востоке

В Средние века в Европе распространилась история о могущественном христианском государстве, расположенном далеко на Востоке. Им якобы правил пресвитер Иоанн — загадочный монарх и священник, владевший несметными богатствами. Подогревало интерес письмо, которое выдавали за послание самого правителя европейским государям. В нем описывалось фантастическое царство, полное чудес и удивительных существ. Текст начал распространяться около 1165 года и существовал в многочисленных рукописных версиях. Впоследствии исследователи установили, что письмо было подделкой, однако его происхождение и первоначальная цель остаются предметом научных дискуссий. Миф о пресвитере Иоанне пережил само послание: европейские путешественники и правители ещё долго надеялись найти загадочное государство.

Письма Марии Стюарт

В июне 1567 года против шотландской королевы Марии Стюарт выступили её политические противники. Они заявили, что обнаружили ларец с письмами и стихами, якобы написанными королевой своему возлюбленному Джеймсу Хепберну, графу Ботвеллу. Содержание документов использовали как свидетельство причастности Марии к заговору вокруг убийства её второго мужа, лорда Дарнли. Эти материалы сыграли заметную роль в политической борьбе, завершившейся отречением Марии Стюарт от престола. Однако подлинность «писем из ларца» до сих пор вызывает споры. Оригиналы не сохранились, а исследователям доступны лишь копии и публикации. Одни специалисты считают письма подлинными, другие указывают на возможные изменения текста или фальсификацию со стороны противников Марии. Поэтому называть эту историю бесспорно доказанной подделкой было бы не совсем корректно.

Поддельное завещание Елизаветы Петровны

В XVIII веке в Европе появилась женщина, называвшая себя дочерью российской императрицы Елизаветы Петровны. Она вошла в историю под именем княжны Таракановой, хотя её настоящее происхождение так и не было достоверно установлено. В качестве доказательства своих притязаний на российский престол она использовала документы, среди которых находилось поддельное завещание Елизаветы Петровны. В нём выстраивалась версия о законном наследовании власти, которая должна была подкрепить заявления самозванки.

Хан ван Мегерен и его подделки картин Вермеера

Нидерландский художник Хан ван Мегерен прославился тем, что выдавал собственные картины за произведения старых мастеров. Особенно искусно он имитировал стиль Яна Вермеера — живописца XVII века, чьи работы высоко ценились коллекционерами. В 1937 году его картину «Христос в Эммаусе» приняли за ранее неизвестный шедевр Вермеера. Впоследствии полотно приобрёл роттердамский музей Бойманса — ван Бёнингена. Подделка оказалась настолько убедительной, что обман раскрыли лишь после Второй мировой войны. В 1945 году ван Мегерен оказался под следствием: его подозревали в продаже национального художественного достояния нацистскому руководителю Герману Герингу. Чтобы доказать, что он сам написал картины, приписываемые Вермееру, художник признался в подделке и создал ещё одну работу в присутствии свидетелей. Позднее технические исследования подтвердили его слова. Эта история стала одним из самых известных примеров того, как даже опытные эксперты могут ошибаться.

Сколько лет Стоунхенджу?

В интернете периодически появляются фотографии, на которых рабочие устанавливают камни Стоунхенджа с помощью строительной техники. Иногда их сопровождает утверждение, будто знаменитый памятник создали лишь в середине XX века, а древнее происхождение придумали историки. В действительности снимки показывают археологические раскопки и реставрационные работы. В 1950–1960-х годах специалисты исследовали сооружение, укрепляли камни и возвращали на место некоторые упавшие элементы. Например, в 1958 году при помощи крана устанавливали каменную перекладину. Сам Стоунхендж намного древнее: первые сооружения появились примерно 5000 лет назад, а знаменитый каменный круг сформировался около 2500 года до н. э. Это подтверждается археологическими исследованиями и датировками.