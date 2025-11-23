Россия предупредила о риске дефицита нефти

Нефть по-прежнему остается основным энергетическим ресурсом во всем мире, однако ее запасы не бесконечны, и недоинвестирование в ее добычу может привести к дисбалансу рынка, заявил на энергетическом бизнес-форуме в Пекине вице-премьер Александр Новак.

На мировом рынке растет спрос на нефть – только в минувшем 2024 году он вырос примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается дальнейший рост - до 104,6 млн баррелей в сутки, заявил, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. Сейчас наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат"

- Александр Новак

Вице-премьер отметил: если не возобновить инвестирование в нефтяную отрасль в ближайшее время, потребление опередит предложение, и рынок ждет дисбаланс, о чем предупреждают ведущие мировые энергетические агентства, - добавил он.

Также важную роль в мировом энергобалансе по-прежнему сохраняет уголь, и хотя прогнозы прошлых лет предрекали скорое завершение его эры, ресурс продолжает играть значимую роль в мировом энергобалансе, и в ближайшие годы не намерен сдавать своих позиций.

Что касается возобновляемых источников энергии, которым прочили большое будущее, их создание продвигается не так быстро, как предполагалось несколько лет назад, добавил Александр Новак.