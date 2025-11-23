Вестник Кавказа

Россия предупредила о риске дефицита нефти

Россия предупредила о риске дефицита нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нефть по-прежнему остается основным энергетическим ресурсом во всем мире, однако ее запасы не бесконечны, и недоинвестирование в ее добычу может привести к дисбалансу рынка, заявил на энергетическом бизнес-форуме в Пекине вице-премьер Александр Новак.

На мировом рынке растет спрос на нефть – только в минувшем 2024 году он вырос примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается дальнейший рост - до 104,6 млн баррелей в сутки, заявил, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"В этой связи существуют риски недоинвестирования в нефтяную отрасль. Сейчас наблюдается исчерпание традиционных доступных залежей, а трудноизвлекаемые запасы требуют более значительных затрат"

- Александр Новак

Вице-премьер отметил: если не возобновить инвестирование в нефтяную отрасль в ближайшее время, потребление опередит предложение, и рынок ждет дисбаланс, о чем предупреждают ведущие мировые энергетические агентства, - добавил он.

Также важную роль в мировом энергобалансе по-прежнему сохраняет уголь, и хотя прогнозы прошлых лет предрекали скорое завершение его эры, ресурс продолжает играть значимую роль в мировом энергобалансе, и в ближайшие годы не намерен сдавать своих позиций.

Что касается возобновляемых источников энергии, которым прочили большое будущее, их создание продвигается не так быстро, как предполагалось несколько лет назад, добавил Александр Новак.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.