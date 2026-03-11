Саммит G7 2026: что это такое, кто участвуют, что обсуждают?

15-17 июня французский город Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера принимает лидеров крупнейших экономик мира: страны G7, Большой семерки или Группы семи, которая когда-то была G8, собрались на ежегодный саммит. Что такое G7 и саммит G7, кто участвует во встречах и что на них обсуждается в 2026 году?

Что такое G7 и G8?

G7 (Group of Seven) - неформальное объединение самых богатых крупных демократий мира, в первую очередь связанных торговыми отношениями. По состоянию на середину 2026 года, на Группу Семи приходится около 43% глобального ВВП (более $ 54,5 трлн), притом что численность населения стран, составляющих элитарную организацию, не превышает 10% от мировой (0,8 млрд).

В Большую Семерку, как иногда называют группу в русскоязычном пространстве, входят (от самого большого к самому малому ВВП):

США - $31,9 трлн

Германия - $5,3 трлн

Япония - $4,5 трлн

Великобритания - $4,2 трлн

Франция - $3,5 трлн

Италия - $2,7 трлн

Канада - $2,42 трлн

В каждой из стран G7 инфляция не превышает 2,4% (самая большая в США - 2,4%, самая маленькая в Италии - 0,8%), а госдолг колеблется от 227% от ВВП у Японии до 66% у Германии.

Когда-то G7 была G8: с 1997 по 2013 год частью организации была Россия, которая в 2014 году уже не участвовала в саммитах из-за произошедшего накануне присоединения Крыма к Российской Федерации.

Вершина ежегодной деятельности G7 - это саммит, то есть встреча лидеров стран-участниц, которая каждый раз проходит в одном из городов страны, его принимающей.

Где и когда проходит саммит G7 в 2026 году?

Саммит G7 в 2026 году проходит во Франции - она председательствует в организации в этом году. Принимающий город - курорт Эвиан-ле-Бен. Проходит саммит с 15 по 17 июля. Помимо лидеров стран-членов G7 и чиновников из ЕС, гостями нынешнего саммита стали официальные представители Бразилии, Египта, Индии, Кении, Южной Кореи, Украины, Саудовской Аравии, ОАЭ, и Катара. Кроме мировых лидеров, на саммит также были приглашены главы корпораций, занимающихся развитием искусственного интеллекта, в том числе OpenAI, Anthropic и Google

Встреча, которая проходит в 2026 году, 52-я по счету.

Зачем нужен саммит G7?

История саммита, который сегодня именуется G7, началась в 1973 году с неформальной встречи министров финансов Великобритании, США, Франции, Японии и Западной Германии в ответ на нефтяной кризис. С тех пор мировые лидеры, к которым присоединились Канада и Италия, а потом на какое-то время Россия, встречаются ежегодно, чтобы обсудить вопросы международной экономики, безопасности, торговли, прав человека и изменения климата.

Хотя G7 - неформальная организация, у нее нет ни устава, ни секретариата, ни тому подобных атрибутов, определяющих официальное объединение, ей удалось добиться определенных результатов, самые важные из которых:

стабилизация мировой экономики после нефтяного кризиса 1970х годов;

разрешение вопросов безопасности и обеспечение координированной борьбы с терроризмом в 2000х годах;

Парижское климатическое соглашение 2015 года.

Что обсуждают на саммите G7 в 2026 году?

На повестке саммита 2026 года, который принимает президент Франции Эммануэль Макрон, три вопроса:

кризис на Украине. Планируется, что на полях саммита состоится встреча Дональда Трампа и президента Украины, Владимира Зелинского. Американские источники сообщают, что США хотят завершить конфликт как можно быстрее. кризис в Иране. Еще один важный вопрос саммита - война в Иране. Конфликт, развязанный Израилем и США, и последовавшая блокировка Ормузского пролива, негативно отразились на энергетическом рынке, тем самым отрицательно сказавшись на мировой экономике; торговля. Торговые отношения тоже будут обсуждаться на саммите, в том числе и с учетом тарифной войны, развязанной Трампом в прошлом году, а также на фоне новых угроз со стороны американского лидера.

США - главный вопрос G7?

Все вопросы, заявленные к обсуждению на саммите G7 в 2026 году так или иначе касаются США. Партнеры все чаще смотрят на Вашингтон под управлением Дональда Трампа как на непредсказуемого партнера, который действует исключительно в собственных интересах. Члены G7 стараются работать с ним там, где это возможно, в том числе и в рамках ежегодного саммита Группы семи. Сегодня мировым лидерам необходимо договориться по Ирану, регулированию искусственного интеллекта и взаимодействию с Россией, и без США они пока этого сделать не могут.