Вестник Кавказа

Реки Кубани вернулись в свои берега

Реки Кубани вернулись в свои берега
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как рассказали кубанские спасатели, уровень рек в Геленджике и Сочи вернулся в норму после недавнего резкого роста на фоне проливных дождей.

Результатом выпадения повышенного уровня осадков в Геленджике, Туапсинском районе и Сочи стало значительное подтопление низменностей по причине подъема уровня воды в реках. По сообщению Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, на данный момент ситуация в регионе стабилизировалась, так как уровень воды пришел в свою норму.

"За прошедшие сутки на реках Черноморского побережья наблюдались резкие подъемы уровней воды из-за обильных осадков, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше. В результате интенсивных осадков произошло подтопление низменных участков местности из-за скопления ливневых вод. Текущая ситуация: гидрологическая обстановка нормализовалась, угрозы нет"

– Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Уровень воды был превышен в Геленджике, в Туапсинском районе, значительно превышен – в Сочи.

Ранее сообщалось об обильных осадках на Кубани и граде в Краснодаре. 23 и 24 июня на территории края действовало штормовое предупреждение.

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